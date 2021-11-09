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«Тренировочный период — всё». Вероника Степанова рассказала о подготовке к сезону

«Тренировочный период — всё». Вероника Степанова рассказала о подготовке к сезону
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Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала об окончании подготовки к новому сезону.

«Тренировочный сезон — всё! Наступает сезон соревновательный. Мой подготовительный сезон начался в первых числах мая. С десяток формальных сборов — и ещё столько же неформальных. «Межсборье» — это фигура речи, всё равно тренируешься один-два раза в день. Нагрузки в основной сборной несоизмеримы, на порядок выше, чем в юниорской — спасибо Егору Владимировичу и Андрею Владимировичу! Отдельное спасибо А. В. Гельманову и Е.В Немтинову, тренерам юниорок — я ни разу не слышала слов «загнали, рано форсировали» в свой адрес. Елена Валерьевна Вяльбе не скрывает в интервью: нас планомерно готовят к Олимпиаде-2026. Раньше — как получится. Будем стараться, чтобы получалось», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

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