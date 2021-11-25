Юлия Ступак — Кулешовой: что значит «дикое расхождение во взглядах»? А, Анастасия?

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», отреагировала на пост призёра Олимпийских игр 2018 года лыжницы Анастасии Кулешовой (Седовой) о ней.
Анастасия написала в своём «инстаграме»: «Становится приятной традицией. Но самое главное для меня — дружба остаётся, а дружбу, как и любовь, тяжело найти. Несмотря на дикое расхождение во взглядах, множество километров и редкие встречи».
Юлия прокомментировала слова подруги: «Я не поняла, что значит „дикое расхождение во взглядах“? А, Анастасия? Кажется, нам есть, что обсудить».
Фото: «Инстаграм» Юлии Ступак
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Кулешова также является бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года в эстафете.
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