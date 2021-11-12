Юлия Ступак — мужу: не прогадала я с тобой

Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», обратилась к своему супругу, лыжнику Никите Ступаку.

«Так и живём уже 8 лет. Идиллия. На руках меня носит, нежно обращается. Никита Ступак, не прогадала я с тобой, не прогадала», — написала Юлия в своём «инстаграме».

Фото Юлии с Никитой доступно в её «инстаграме».

Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Она является заслуженным мастером спорта России.

Ранее Сергей Турышев, тренер сборной России по лыжным гонкам, объяснил отсутствие Юлии на стартах FIS в Муонио (Финляндия).