Юлия Ступак — мужу: не прогадала я с тобой
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Российская лыжница Юлия Ступак, которая в сезоне-2020/2021 стала серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, а также второй в общем зачёте Кубка мира и «Тур де Ски», обратилась к своему супругу, лыжнику Никите Ступаку.
«Так и живём уже 8 лет. Идиллия. На руках меня носит, нежно обращается. Никита Ступак, не прогадала я с тобой, не прогадала», — написала Юлия в своём «инстаграме».
Фото Юлии с Никитой доступно в её «инстаграме».
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года (в спринте и эстафете), трёхкратный призёр чемпионатов мира. Она является заслуженным мастером спорта России.
Ранее Сергей Турышев, тренер сборной России по лыжным гонкам, объяснил отсутствие Юлии на стартах FIS в Муонио (Финляндия).
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