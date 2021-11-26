Видео великолепной победы Терентьева в спринте в Руке

В Руке (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Победителем спринта классическим ходом стал российский лыжник Александр Терентьев.



Он преодолел дистанцию за 2.31,90. Россиянин опередил трёхкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клебо. Терентьева и Клебо разделили 1,18 секунды. Бронзу завоевал ещё один норвежский лыжник Эрик Вальнес.



Терентьев стал единственным россиянином, кому удалось добраться до финала. В полуфинале из борьбы выбыл Глеб Ретивых, а Александр Большунов, Сергей Устюгов и Иван Якимушкин не смогли преодолеть четвертьфиналы.

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