Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо прокомментировал решение сняться с гонки преследования на этапе КМ в Руке

Йоханнес Клебо прокомментировал решение сняться с гонки преследования на этапе КМ в Руке
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал решение сняться с гонки преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за холода.

Весь пьедестал почёта гонки в итоге заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.

«Уже при тестировании лыж я понял, что ужасно холодно. Уверен, что моё решение верное, если принимать во внимание то, что случится позже этой зимой. Я бы хотел выступить, но это решение правильное», — приводит слова Клебо TV2.

В гонке преследования сам Клебо должен был стартовать под девятым номером, так как в прошлой гонке занял 9-е место, уступив финну Ийво Нисканену 41,7 секунды.

Норвежские лыжники испугались мороза. А русские вышли на старт и забрали все медали! Норвежские лыжники испугались мороза. А русские вышли на старт и забрали все медали!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021