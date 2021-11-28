Йоханнес Клебо прокомментировал решение сняться с гонки преследования на этапе КМ в Руке

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал решение сняться с гонки преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за холода.

Весь пьедестал почёта гонки в итоге заняли российские лыжники. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.

«Уже при тестировании лыж я понял, что ужасно холодно. Уверен, что моё решение верное, если принимать во внимание то, что случится позже этой зимой. Я бы хотел выступить, но это решение правильное», — приводит слова Клебо TV2.

В гонке преследования сам Клебо должен был стартовать под девятым номером, так как в прошлой гонке занял 9-е место, уступив финну Ийво Нисканену 41,7 секунды.