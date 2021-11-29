Крамер — о снятии норвежцев с гонки из-за холода: на Олимпиаде они бы вышли на старт

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер отреагировал на решение норвежских лыжников сняться с гонки преследования на этапе КМ в Руке из-за холода.
«В тот день было 18 градусов мороза. Окей, возможно у некоторых из них могли быть из-за этого какие-то проблемы, но разве они были бы у всех? Не думаю, что решение сняться правильное для спорта в целом.
Реакция сборной России? Для нас это ничего не значит. Мы вышли на старт потому, что желаем соревноваться. У нас даже не было мыслей сниматься с гонки. Конечно же, когда минус достиг двадцати градусов, я рассчитывал что гонку отменят, но вариантов сниматься не было.
Что касается норвежцев… Знаете, такая же температура может быть и на Олимпиаде. Но там они наверняка выйдут на старт», — цитирует Крамера Dagbladet.
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