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Норвежские лыжники снялись с гонки преследования на этапе КМ в Руке

Норвежские лыжники снялись с гонки преследования на этапе КМ в Руке
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Норвежские лыжники в полном составе отказались от участия в гонке преследования на этапе Кубка мира в Руке.

Норвегию в гонке должны были представить Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Эрик Валнес и Пол Гульберг.

Напомним, ранее стало известно, что мужская гонка преследования свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) начнётся в изначально запланированное время, то есть в 14:30 мск.

Ранее женский старт перенесли из-за морозов в Финляндии, где температура достигает минус 23 градусов. Он до сих пор не начался.

Согласно регламенту FIS, соревнования по лыжным гонкам подлежат отмене, если температура достигает -22 градусов, однако важную роль при этом играет уровень влажности воздуха.

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