Кершоу объяснил провал российских лыжников в индивидуальных гонках

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу поделился мнением о причинах неудачного выступления россиян в индивидуальных гонках на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
«Российские лыжники ошиблись с лыжами в индивидуальных гонках Лиллехаммера, и это странно. Условия не были такими уж сложными, и непонятно, как так могло получиться. Может, намудрили со структурой. Условия были довольно стабильными, но внизу был очень сырой искусственный снег, а сверху — лёгкий свежий снег, на котором скорость намного ниже.
Не могу утверждать, что с россиянами случилось именно это, но налицо ошибка с лыжами, и я могу указать только на структуру. Вы же знаете, насколько хорош Большунов. Вы знаете, как силён Устюгов. Эти ребята по-настоящему сильны. Хотя Червоткин показал себя неплохо и занял четвёртое место. Но невооружённым глазом было видно — у этих парней лыжи не в порядке», — сказал Кершоу во время подкаста Faster Skier.
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