Девон Кершоу оценил решение норвежских лыжников сняться с гонки преследования в Руке

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал решение норвежцев сняться с гонки преследования на стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) из-за морозов.
«В такой ситуации можно было подхватить острую респираторную инфекцию. Они же вместе летят в Норвегию на самолёте. После гонки они бы кашляли в салоне. В аэропорту тоже сцена была бы не лучшей. Это олимпийский сезон, норвежцам ничего не нужно было доказывать. Я знаю, что их сильно раскритиковали за решение не выходить на старт. Конечно, с норвежцами гонка была бы интереснее, но мне кажется, их решение стоит поддержать.
В любом случае решение должен был принимать каждый сам за себя. Клебо всё равно будет на Олимпиаде, Холунд тоже. В такой холод выступать очень сложно, поэтому решение должно было бы быть индивидуальным. Возможно, у кого-то возникли бы проблемы из-за астмы. Это непростая ситуация. Согласиться на гонку можно было, если бы ты потерял все шансы на попадание куда-то без этого старта. Это неправда, но важно было думать именно так. Россияне же говорили, что им не так холодно. Мальцев сумел с 14-го места подняться на третье, это может ему помочь», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
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