«Мы проиграли эстафету биатлонисткам». Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост о трансляции эстафеты на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да — проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России (в Норвегии, кстати, наоборот).



100 000 комментаторов могут написать, что «лыжи лучше», но пока миллионы больше смотрят биатлон, лучше делают свою работу, «развлечение публики» — именно они.



Если вы считаете по-другому, не тратьте энергию в спорах, просто сделайте так, чтобы все ваши родные, друзья, соседи и знакомые в ближайшие выходные смотрели именно лыжные гонки на этапе Кубка мира в Давосе, Швейцария. Не все наши гонки «Матч ТВ» будет транслировать впрямую. Потому что биатлон популярнее, как уже было сказано. В ваших силах это изменить. Спасибо заранее», — написала Степанова.

Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой

На прошедшем этапе в Лиллехаммере женская сборная России выиграла эстафету. Российские биатлонистки в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде стали восьмыми.