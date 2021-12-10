Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Степановой о проигранной биатлонисткам эстафете

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эмоциональный пост лыжницы сборной России Вероники Степановой в «Инстаграме».

Ранее Степанова заявила, что лыжницы проиграли биатлонисткам эстафету, имея в виду интерес к соответствующим телетрансляциям в России. «Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да — проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России (в Норвегии, кстати, наоборот). 100 000 комментаторов могут написать, что «лыжи лучше», но пока миллионы больше смотрят биатлон, лучше делают свою работу, «развлечение публики» — именно они», — написала лыжница.

«Где я комментирую — там и рейтинг, господа...» — написал Губерниев в комментариях к соответствующему посту.