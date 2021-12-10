Дмитрий Губерниев отреагировал на пост Степановой о проигранной биатлонисткам эстафете
Поделиться
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эмоциональный пост лыжницы сборной России Вероники Степановой в «Инстаграме».
Ранее Степанова заявила, что лыжницы проиграли биатлонисткам эстафету, имея в виду интерес к соответствующим телетрансляциям в России. «Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да — проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрело куда больше телезрителей в России (в Норвегии, кстати, наоборот). 100 000 комментаторов могут написать, что «лыжи лучше», но пока миллионы больше смотрят биатлон, лучше делают свою работу, «развлечение публики» — именно они», — написала лыжница.
«Где я комментирую — там и рейтинг, господа...» — написал Губерниев в комментариях к соответствующему посту.
Комментарии
- 10 декабря 2021
-
12:21
-
12:10
-
11:23
-
11:07
-
10:45
-
08:58
-
08:10
- 9 декабря 2021
-
22:36
-
22:28
-
20:27
-
16:52
-
15:37
-
15:27
-
14:54
-
13:03
-
13:00
-
12:42
-
12:27
-
12:00
-
11:48
-
11:33
-
08:41
-
00:49
-
00:15
- 8 декабря 2021
-
22:40
-
22:33
-
22:25
-
20:06
-
18:44
-
17:37
-
16:48
-
15:21
-
14:16
-
13:12
-
12:00
Партнерский контент