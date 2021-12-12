Вылегжанин — об Устюгове: в олимпийском сезоне он хочет доказать, что возвращается

Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года Максим Вылегжанин прокомментировал итоги мужского спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Россиянин Сергей Устюгов завоевал серебро гонки.
«Если есть пьедестал — это, конечно же, здорово. Да, Клебо пока на голову выше, это видно по тому, как он идет и все контролирует. Очень рад за Серегу Устюгова, что у него есть пьедестал, и постепенно он превращается в того Сергея, которого мы ждем и видели его в 2015-2016 годах, когда он очень успешно бежал. Я знаю, что он здесь выигрывал до этого и думаю, что в олимпийском сезоне он так же хотел доказать, что возвращается в свои кондиции.
Думаю, что майка лидера у Клебо задержится. Если брать гонку 15 километров коньком из Лиллехаммера, где он тоже выиграл у Большунова, сегодня Саша не вышел на старт, а завтра, скорее всего, пропускает. Посмотрим, конечно, как сложится «разделка» завтра, но Клебо в это межсезонье хорошо подтянул коньковый стиль, я думаю сделал он это еще и из-за того, что в этом году на Олимпиаде будет коньковый спринт.
Сможет ли кто-то побороться за медали без Большунова? Конечно, 100% шансы есть. Артем Мальцев в этом году уже показывал, что он в очень хороших кондициях, Сергей Устюгов и в эстафете, и на 15 км показал хороший результат, сегодня доказал, что он в хорошей форме. Я думаю, ждут не дождутся завтра показать свои силы у нас те лыжники, которые еще не выступали в этом году, жду от них хорошего выступления», — приводит слова Вылегжанина Eurostavka.
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