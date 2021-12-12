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Устюгов: понимаю, что Клебо-то не такой сильный

Устюгов: понимаю, что Клебо-то не такой сильный
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Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о конкуренции с норвежцем Йоханнесом Клебо в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победителем гонки стал Клебо, который в концовке опередил Устюгова.

«Понимаю, что Клебо-то не такой сильный. Не объехал бы он меня на этом повороте, думаю, шансы были бы на финише — 50 на 50. Хотелось выиграть, но думаю, что мы на правильном пути. И в следующий раз обязательно всё получится», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что лидер сборной России Александр Большунов снялся с гонки из-за плохого самочувствия. Он также не примет участия в индивидуальной гонке, которая будет проходить в Давосе 12 декабря. В сборной России пояснили, что речь не идёт о коронавирусе.

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