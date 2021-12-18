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Команда «Русская зима» заняла 6-е место в гонке марафонской серии Ski Classics в Орсе

Команда «Русская зима» заняла 6-е место в гонке марафонской серии Ski Classics в Орсе
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В Орсе (Швеция) завершился старт сезона марафонской серии Ski Classics. Участники приняли участие в командой гонке с раздельным стартом.

Российская команда «Русская зима» (Russian Winter Team) заняла 6-е место. Команду на соревнованиях представляли Максим Вылегжанин, Ермил Вокуев, Александр Гребенко, Алексей Шемякин, Ольга Царёва и Ольга Некрасова.

Команда Lager 157 Ski Team выиграла гонку, преодолев дистанцию за 40 минут 40 секунд. Второе место заняла Team Radge Charge, за которую выступает восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген.

Тройку лучших замкнула команда Team Rammuden.

Ski Classics. Орса, Швеция. Командная гонка с раздельным стартом, классический стиль. 9 км

1. Lager 157 Ski Team — 40.40,9
2. Team Ragde Charge — +36,3
3. Team Ramudden — +38,1…
6. Russian Winter Team — +2.11,6.

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