Легков — Губерниеву: Дим, ты наших лыжников не обижай
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Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне, российский лыжник Александр Легков ответил на призывы телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева прекратить ставить лыжные гонки в одно время с биатлоном.
«Поздравляем наших братьев по оружию — второе место вчера в биатлоне, ещё восьмое у Халили. Дим, ты уж наших лыжников не обижай. Финал, бежит Ретивых, а вы хотели показывать биатлон. Дайте уж нам понаслаждаться лыжными гонками в финале. Мы же тоже как-то бегаем. Да, вы сейчас лучше выступаете, у вас призовые места. Подожди, всё меняется, Дмитрий. Мы тоже не лыком шиты. Всё нормально будет. Лыжников не обижайте, пожалуйста. Лыжные гонки тоже очень важны, и все их смотрят. Мы скоро к вам подтянемся», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».
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