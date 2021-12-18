Губерниев призвал FIS прекратить ставить лыжные гонки в одно время с биатлоном

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев призвал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) прекратить ставить лыжные гонки в одно время с биатлоном.
«Хочу сделать заявление, отталкиваясь от того, что делает FIS, когда совмещает трансляции. Наши зрители уникальные в Европы. Лыжи, кроме нас и норвежцев, в прямом эфире никто не показывал. Когда идёт совмещение с биатлоном и горными лыжами, вся Европа смотрит не лыжи. Что угодно, но не лыжи. Я не очень понимаю политику Международной лыжной федерации, потому что нужно гонки разводить. В данной ситуации лыжные гонки — это абсолютный младший брат или младшая сестричка биатлона. Все крупнейшие компании показывали мощный разогрев, а мы, естественно, болели за Ретивых. Жалко, что у него не получилось. Хотя к спринтерской готовности наших лыжников есть очень большие предолимпийские вопросы», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
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