Бородавко оценил скандальный эпизод с французом и Терентьевым на финише

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о скандальном эпизоде, произошедшем на финише одного из полуфинальных заездов на первом этапе «Тур де Ски».

Напомним, француз Рено Же встал вперёд (подрезал) россиянина Александра Терентьева в финишном створе, что замедлило ускорение лыжника.

«Протест не подавали, потому что не было смысла. Александр финишировал четвёртый, даже будь он третьим, он не проходил в финал по времени. Жюри сами рассмотрели, как мне кажется, этот эпизод и самостоятельно приняли решение.

Терентьев набрал скорость, шёл быстрее лидеров. Он мог заехать первым или вторым, до финиша было около 70-80 метров. Француз перекрыл его в створе, это стопроцентное нарушение. Так как Терентьева перекрыли, о финале уже можно было даже не говорить», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.