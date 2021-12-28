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Лыжника сборной России Александра Терентьева выдавили с трассы в барьеры — как наказали виновника инцидента?

«Француз прыгнул передо мной». Российского лыжника Терентьева жёстко выдавили с трассы
Андрей Шитихин
Александра Терентьева выдавили с трассы в барьеры
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Сборной России пришлось подавать протест. Правоту нашей команды признали лишь благодаря новым правилам.

Многодневка «Тур де Ски» началась для сборной России крайне неудачно. Мало того, что наши парни оказались несостоятельны на лыжне, проиграли тактически, так они ещё были недостаточно жёсткими в контактной борьбе с соперниками. Хотя те вели себя порой просто нагло. Возможно, в спринте так и нужно делать, но даже судьи признали, что такое поведение – за гранью.

Впрочем, это не отменяет того факта, что никто из лыжников нашей сборной в отсутствие Сергея Устюгова в спринте не может составить конкуренцию в борьбе за медали. Ни Большунов, ни Терентьев, ни Ретивых.

«Думал, коридор свободен»

Лучше всех в коньковом спринте в Ленцерхайде по движениям выглядел Александр Терентьев. Но и он остановился в полуфинале. Правда, не без помощи соперников. Тут, правда, нужно начать с четвертьфинала, когда он уверенно лидировал, затем на повороте безропотно уступил позицию и пробрался в следующий раунд только лаки-лузером.

Терентьев на самом деле вообще бросил бороться на финише, словно уже решил для себя, что «на сегодня хватит». Но ему повезло, в полуфинал он всё же прополз. И в этом забеге Александр довольно долго шёл на пятом-шестом месте, а затем уже ближе к финишу резко ускорился. Он начал финишный спурт, но француз Рено Же просто выдавил нашего парня в заградительный барьер.

Терентьев потерял скорость и шансы на выход в финал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«На финишную прямую выходил, думал, коридор свободен, но тут француз прыгает передо мной, и я просто потерял скорость. В четвертьфинале я понимал, что уже не могу бороться за прямой выход, и нужно было просто финишировать поближе к лидерам. Тут всё решалось на спусках. Ты можешь как угодно пройти подъём, но тебя всё равно накатывают», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Наша сборная подала протест на действия француза, и его дисквалифицировали. Именно по новой трактовке правил действий на финише. Да, Же был впереди, но он создал помеху бежавшему сбоку Терентьеву и понёс наказание. Правда, Александру это не помогло, в финал он не прошёл.

«Я не смог подхватить ускорение»

Но если Терентьев уже отобрался в олимпийскую сборную России решением Елены Вяльбе, то вот для Глеба Ретивых первый спринт на «Тур де Ски» решал всё. Либо он заезжал в тройку и мог рассчитывать на место в составе, либо оставался без Олимпиады.

Случилось именно второе. Ретивых нормально пробежал квалификацию, хорошо провёл четвертьфинал, хотя и остался лаки-лузером, но в полуфинале из него словно выпустили воздух. Глеб вообще не боролся, а потом объяснил, в чём дело.

Протест России удовлетворили, но и это не помогло. Провал лыжников на старте «Тур де Ски» Протест России удовлетворили, но и это не помогло. Провал лыжников на старте «Тур де Ски»

«Не то состояние. Здесь нужно свежим бежать, хорошо себя чувствовать. Я не смог подхватить ускорение. После Дрездена вроде бы стала появляться свежесть, но, видимо, мы что-то не так сделали во время последнего сбора перед «Тур де Ски». Не нравятся мне качели, что живём на 1600 м, а бежим на 800 м. Не очень хороший день для сборной России», — констатировал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Большунова просто отодвинули в сторону

Двукратный (и действующий!) чемпион «Тур де Ски» квалификацию провёл нормально, в отличие от Дрездена. Хотя и проиграл Йоханнесу Клебо неприлично много.

Но в четвертьфинальном забеге два норвежца просто оттеснили Александра в сторону в контактной борьбе. Никаких попыток отстоять позицию он не предпринял, а лаки-лузером не прошёл. Серебряный призёр Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский отметил, что сборной России явно не хватает чистых спринтеров, которые умеют биться по правилам в жёстком контакте с соперниками. Раз, другой, третий наши бы так же ответили кому угодно, и многие постеснялись бы вести себя так нагло.

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Что остальные? В забеги на выбывание из квалификации прошли Артём Мальцев и Иван Якимушкин, но они оказались не в силах поддержать скорость соперников. При этом Мальцев спокойно перекрыл траекторию шведу Калле Хальфварссону, не нарушив правил – и оказался единственным из россиян, кто не пустил соперника вперёд. Алексей Червоткин, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко пролог не прошли.

А выиграл Клебо. Кажется, ему даже не пришлось прилагать никаких усилий для этого. Он просто в фантастической форме. Интересно, удержит такую же до Олимпиады?

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