«Француз прыгнул передо мной». Российского лыжника Терентьева жёстко выдавили с трассы

Многодневка «Тур де Ски» началась для сборной России крайне неудачно. Мало того, что наши парни оказались несостоятельны на лыжне, проиграли тактически, так они ещё были недостаточно жёсткими в контактной борьбе с соперниками. Хотя те вели себя порой просто нагло. Возможно, в спринте так и нужно делать, но даже судьи признали, что такое поведение – за гранью.

Впрочем, это не отменяет того факта, что никто из лыжников нашей сборной в отсутствие Сергея Устюгова в спринте не может составить конкуренцию в борьбе за медали. Ни Большунов, ни Терентьев, ни Ретивых.

«Думал, коридор свободен»

Лучше всех в коньковом спринте в Ленцерхайде по движениям выглядел Александр Терентьев. Но и он остановился в полуфинале. Правда, не без помощи соперников. Тут, правда, нужно начать с четвертьфинала, когда он уверенно лидировал, затем на повороте безропотно уступил позицию и пробрался в следующий раунд только лаки-лузером.

Терентьев на самом деле вообще бросил бороться на финише, словно уже решил для себя, что «на сегодня хватит». Но ему повезло, в полуфинал он всё же прополз. И в этом забеге Александр довольно долго шёл на пятом-шестом месте, а затем уже ближе к финишу резко ускорился. Он начал финишный спурт, но француз Рено Же просто выдавил нашего парня в заградительный барьер.

Терентьев потерял скорость и шансы на выход в финал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«На финишную прямую выходил, думал, коридор свободен, но тут француз прыгает передо мной, и я просто потерял скорость. В четвертьфинале я понимал, что уже не могу бороться за прямой выход, и нужно было просто финишировать поближе к лидерам. Тут всё решалось на спусках. Ты можешь как угодно пройти подъём, но тебя всё равно накатывают», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Наша сборная подала протест на действия француза, и его дисквалифицировали. Именно по новой трактовке правил действий на финише. Да, Же был впереди, но он создал помеху бежавшему сбоку Терентьеву и понёс наказание. Правда, Александру это не помогло, в финал он не прошёл.

«Я не смог подхватить ускорение»

Но если Терентьев уже отобрался в олимпийскую сборную России решением Елены Вяльбе, то вот для Глеба Ретивых первый спринт на «Тур де Ски» решал всё. Либо он заезжал в тройку и мог рассчитывать на место в составе, либо оставался без Олимпиады.

Случилось именно второе. Ретивых нормально пробежал квалификацию, хорошо провёл четвертьфинал, хотя и остался лаки-лузером, но в полуфинале из него словно выпустили воздух. Глеб вообще не боролся, а потом объяснил, в чём дело.

«Не то состояние. Здесь нужно свежим бежать, хорошо себя чувствовать. Я не смог подхватить ускорение. После Дрездена вроде бы стала появляться свежесть, но, видимо, мы что-то не так сделали во время последнего сбора перед «Тур де Ски». Не нравятся мне качели, что живём на 1600 м, а бежим на 800 м. Не очень хороший день для сборной России», — констатировал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Большунова просто отодвинули в сторону

Двукратный (и действующий!) чемпион «Тур де Ски» квалификацию провёл нормально, в отличие от Дрездена. Хотя и проиграл Йоханнесу Клебо неприлично много.

Но в четвертьфинальном забеге два норвежца просто оттеснили Александра в сторону в контактной борьбе. Никаких попыток отстоять позицию он не предпринял, а лаки-лузером не прошёл. Серебряный призёр Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский отметил, что сборной России явно не хватает чистых спринтеров, которые умеют биться по правилам в жёстком контакте с соперниками. Раз, другой, третий наши бы так же ответили кому угодно, и многие постеснялись бы вести себя так нагло.

Что остальные? В забеги на выбывание из квалификации прошли Артём Мальцев и Иван Якимушкин, но они оказались не в силах поддержать скорость соперников. При этом Мальцев спокойно перекрыл траекторию шведу Калле Хальфварссону, не нарушив правил – и оказался единственным из россиян, кто не пустил соперника вперёд. Алексей Червоткин, Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей Мельниченко пролог не прошли.

А выиграл Клебо. Кажется, ему даже не пришлось прилагать никаких усилий для этого. Он просто в фантастической форме. Интересно, удержит такую же до Олимпиады?