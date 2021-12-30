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Непряева, Сорина и Ступак выполнили критерии отбора сборной России на Олимпийские игры

Непряева, Сорина и Ступак выполнили критерии отбора сборной России на Олимпийские игры
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Сразу несколько российских лыжниц выполнили критерии внутрикомандного квалификационного отбора сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Критерии выполнили Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.

Непряева выполнила критерий по коньковым и классическим гонкам. Она дважды финишировала в топ-3 (в Лиллехаммере и Ленцерхайде).

Сорина и Ступак квалифицировались по гонкам классическим стилем. Они попадали в топ-10 в Куусамо и Ленцерхайде.

Отметим, что Непряева заняла третье место в «разделке» на Тур де Ски. Россиянка впервые с 8 января 2021 года попала на подиум.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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