Непряева, Сорина и Ступак выполнили критерии отбора сборной России на Олимпийские игры

Сразу несколько российских лыжниц выполнили критерии внутрикомандного квалификационного отбора сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Критерии выполнили Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.



Непряева выполнила критерий по коньковым и классическим гонкам. Она дважды финишировала в топ-3 (в Лиллехаммере и Ленцерхайде).



Сорина и Ступак квалифицировались по гонкам классическим стилем. Они попадали в топ-10 в Куусамо и Ленцерхайде.



Отметим, что Непряева заняла третье место в «разделке» на Тур де Ски. Россиянка впервые с 8 января 2021 года попала на подиум.



«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.