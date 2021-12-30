Непряева, Сорина и Ступак выполнили критерии отбора сборной России на Олимпийские игры

Сразу несколько российских лыжниц выполнили критерии внутрикомандного квалификационного отбора сборной России на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Критерии выполнили Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак.
Непряева выполнила критерий по коньковым и классическим гонкам. Она дважды финишировала в топ-3 (в Лиллехаммере и Ленцерхайде).
Сорина и Ступак квалифицировались по гонкам классическим стилем. Они попадали в топ-10 в Куусамо и Ленцерхайде.
Отметим, что Непряева заняла третье место в «разделке» на Тур де Ски. Россиянка впервые с 8 января 2021 года попала на подиум.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 30 декабря 2021
-
10:14
-
10:08
-
09:56
-
09:52
-
09:44
-
08:12
-
00:58
-
00:39
-
00:17
- 29 декабря 2021
-
23:31
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
21:57
-
20:51
-
20:46
-
20:40
-
20:21
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:31
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
19:07
-
19:04