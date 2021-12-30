Нортуг — о Большунове: с точки зрения Олимпиады это идеальное начало сезона

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг высказал мнение о форме россиянина Александра Большунова, который стал серебряным призёром классической разделки на «Тур де Ски».

«Если вы вспомните предыдущие сезоны Большунова, то он всегда был силён в начале зимы. Но теперь из-за всех этих проблем летом и осенью ему нужно больше гонок, чтобы вернуть форму. И с точки зрения Олимпиады это, возможно, идеальное начало сезона, потому что сейчас ему надо не сохранять форму, а набирать её к Олимпиаде. Кроме того, мы знаем, что Большунов отлично выступает на высоте, так что его нынешний путь к Играм, на мой взгляд, идеален, потому что он будет продолжать набирать форму за счёт гонок.

1700 метров, на которых пройдут Игры, это нормально или слишком высоко? Это очень высоко. Даже если сравнивать 1500 метров в Ленцерхайде и высоту лыжной трассы в Пекине, то разница в 300 метров ощутима. Мы, спортсмены, чувствуем эту разницу. Но, возвращаясь к Большунову, можно вспомнить финал Кубка мира в Энгадине в прошлом сезоне. Там в масс-старте классикой Большунов ушёл от соперников без проблем. Я считаю, что Александр лучше выступает в горах, чем на равнине, ему сложнее бороться с Клебо на равнине, а вот на высоте шансы растут. Так что если он вернёт форму, то условия Олимпиады для него выглядят предпочтительнее, и мы увидим там интересные, жёсткие гонки в его исполнении», — приводит слова Нортуга «Матч ТВ».