Лидер сборной России включился в борьбу за победу в многодневке. Хотя на общий зачёт он даже не смотрел.

«Сниматься с «Тур де Ски»? Не про меня». Большунов вырвал серебро — и это он не в форме?

Александр Большунов стал вторым в классической разделке на 15 км во второй гонке «Тур де Ски». После неудачи в спринте он сократил отставание от Йоханнеса Клебо в общем зачёте, а после финиша гонки назвал нынешнюю многодневку спринтерской. Намёк на то, под кого организаторы «Тура» перестроили формат, очевиден.

А ещё двукратный и действующий чемпион «Тур де Ски» объявил, что пробежит многодневку до конца и сниматься не собирается.

Второй после Нисканена

Большунов проиграл только лучшему классисту мира финну Ийво Нисканену.

Тот после успеха сестры в женской гонке с самого начала задал очень высокий темп, поддержать который не смог никто. Большунов пытался держаться, в какие-то моменты сокращал отставание, в какие-то оно вновь росло, но финн абсолютно всё контролировал.

Что касается россиянина, то он провёл отличную гонку. И пока больше похоже на то, что Александр в реальности может гораздо больше, но старается ни в коем случае не сделать больше, чем нужно. Он и так уже бежал в одной гонке вопреки настоянию тренеров, и ничего хорошего из этого не вышло.

Видно и по Александру, и по настроению его тренера Юрия Бородавко, что всё под контролем в плане подготовки к Олимпиаде.

«Приходится перестраивать тренировки»

Хотя сам Большунов и говорит, что пока в поисках своей формы. Но «Тур де Ски» он точно будет бежать до финиша.

«Сниматься с «Тур де Ски»? Это не про меня точно. Мне нужно искать свою форму и искать своё самочувствие, потому что на данный момент пока не всё так гладко идёт, как обычно до этого было.

Конечно, сейчас уже не такие большие объёмы делаю. Главная проблема – то, что много работы было потеряно летом, когда нужно было выполнить тот или иной объём, который сейчас бы делал своё дело. Сейчас немного приходится перестраивать тренировки и думать, как выбраться из этой ситуации», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Большунов намекнул на фаворитизм по отношению к Клебо?

Ну и ещё Александр почти открытым текстом сказал, что формат нынешнего «Тур де Ски» сделан под Йоханнеса Клебо. Нет, он не назвал имени своего главного соперника, но ведь и без этого всё понятно.

«Спринт – роскошь многодневки. За победу даётся минута, плюс из пролога – и складывается очень большое отставание. Эту многодневку сложно назвать многодневкой, потому что единственная гонка с раздельного старта только что была, а далее будут масс-старты, спринтерские разборки, спринтерские бонусные отсечки. Этот «Тур де Ски» – спринтерский», — отметил Большунов.

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Александр обыграл Клебо в дистанционной гонке – норвежец стал четвёртым, но остался лидером общего зачёта. Большунов же в таблицу пока не смотрел, сделает это после финиша многодневки.

Стоит отметить результаты Ивана Якимушкина, который финишировал пятым, уступив лишь 0,3 секунды Клебо, и Дениса Спицова, показавшего седьмое время. А во второй десятке ещё четыре россиянина – Илья Семиков, Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Александр Терентьев.