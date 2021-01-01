Большунов: всех жителей нашей большой и любимой страны хочу поздравить с Новым годом

Российский лыжник Александр Большунов обратился к жителям страны с новогодним поздравлением.



«Хочу всех жителей нашей большой и любимой страны поздравить с Новым годом. Пожелать прежде всего всем большого, огромнейшего здоровья, потому что когда оно есть, то все наши цели нам по плечу. Поэтому с Новым годом!» — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».



Большунов, которому накануне исполнилось 25 лет, отметил юбилей серебряной медалью в коньковой гонке с общего старта в рамках многодневки «Тур де Ски». В ходе гонки лыжник сломал крепления, но это не помешало ему подняться на пьедестал во второй гонке Кубка мира подряд. Ранее Александр завоевал серебро в классической индивидуальной разделке.