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Большунов: всех жителей нашей большой и любимой страны хочу поздравить с Новым годом

Большунов: всех жителей нашей большой и любимой страны хочу поздравить с Новым годом
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Российский лыжник Александр Большунов обратился к жителям страны с новогодним поздравлением.

«Хочу всех жителей нашей большой и любимой страны поздравить с Новым годом. Пожелать прежде всего всем большого, огромнейшего здоровья, потому что когда оно есть, то все наши цели нам по плечу. Поэтому с Новым годом!» — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Большунов, которому накануне исполнилось 25 лет, отметил юбилей серебряной медалью в коньковой гонке с общего старта в рамках многодневки «Тур де Ски». В ходе гонки лыжник сломал крепления, но это не помешало ему подняться на пьедестал во второй гонке Кубка мира подряд. Ранее Александр завоевал серебро в классической индивидуальной разделке.

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