Червоткин: вчера трасса была как бетон просто

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в квалификации спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски». Червоткину не удалось пробиться в четвертьфинальный раунд, он занял 47-е место.
«Сегодня, если сравнивать со вчерашним днём, трасса сыпучая, палки проваливаются, держание на срыве, поскольку крошка в лыжне леденистая. А вчера была как бетон просто. На разминке вкатываешь быстро и мощно, а в гонке бежал – суета, не получилось подъём хорошо пройти. Пока общие ощущения от Тура – не то, что я ожидал. Ни в одной из гонок не было того самочувствия, на которое рассчитывал», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».
Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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