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Норвежская лыжница — о Карлссон: это был хоккей! Надо её полностью снимать с Тура

Норвежская лыжница — о Карлссон: это был хоккей! Надо её полностью снимать с Тура
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Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг выразила мнение, что шведка Фрида Карлссон заслужила самое строгое наказание за столкновение с американкой Джессикой Диггинс во время четвертьфинала спринта на «Тур де Ски».

«Это был хоккей! Фриду нельзя просто предупреждать. Надо её полностью снимать с Тура», – цитирует Венг Expressen.

Напомним, шведская лыжница Фрида Карлссон столкнулась с лидером общего зачёта «Тур де Ски», американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). За столкновение с Диггинс Фрида получила жёлтую карточку, ставшую для неё уже второй. Также ей выписали три штрафные минуты к общему времени многодневки.

Результат Карлссон стал шестым в финишном протоколе забега вместо изначального третьего. Забег выиграла представительница Финляндии Юханна Матинтало, второй стала российская лыжница Татьяна Сорина.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.

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