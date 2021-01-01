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Фрида Карлссон — о штрафе: в мыслях я уже сижу в самолёте и лечу домой

Фрида Карлссон — о штрафе: в мыслях я уже сижу в самолёте и лечу домой
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Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала, как восприняла решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) дать ей три штрафные минуты за столкновение с американкой Джессикой Диггинс в спринте на «Тур де Ски».

«Мы шли слишком плотно, и уже некуда было деться. Я загнала себя в плохое положение и загубила гонку Диггинс. Узнала, что мне положены три минуты штрафа, и это как отправка домой. Не знаю, что буду делать дальше. Соревноваться весело, но, может, уехать домой – это тоже хороший вариант. В мыслях я уже сижу в самолёте и лечу домой. Надеюсь, быстро туда доберусь», – приводит слова Карлссон Expressen.

Напомним, шведская лыжница Фрида Карлссон столкнулась с лидером общего зачёта «Тур де Ски», американкой Джессикой Диггинс в классическом спринте на втором этапе многодневки в Оберстдорфе (Германия). За столкновение с Диггинс Фрида получила жёлтую карточку, ставшую для неё уже второй. Также ей выписали три штрафные минуты к общему времени многодневки.

Результат Карлссон стал шестым в финишном протоколе забега вместо изначального третьего. Забег выиграла представительница Финляндии Юханна Матинтало, второй стала российская лыжница Татьяна Сорина.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и Диггинс.

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