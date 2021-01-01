Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал критику российского лыжника Александра Большунова о формате «Тур де Ски».
«Если ты хочешь выиграть «Тур де Ски», то должен быть хорош в спринте», – цитирует Клебо Aftonbladet.
«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Ранее солидарность с позицией Большунова выразил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский лыжник Дидрик Тёнсет.
Также Большунова в критике нынешнего формата престижной многодневки поддержал финский лыжник Ийво Нисканен.
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