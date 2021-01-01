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Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски»

Клебо ответил на критику Большунова по поводу формата «Тур де Ски»
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал критику российского лыжника Александра Большунова о формате «Тур де Ски».

«Если ты хочешь выиграть «Тур де Ски», то должен быть хорош в спринте», – цитирует Клебо Aftonbladet.

«Тур де Ски» — 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Ранее солидарность с позицией Большунова выразил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира норвежский лыжник Дидрик Тёнсет.

Также Большунова в критике нынешнего формата престижной многодневки поддержал финский лыжник Ийво Нисканен.

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