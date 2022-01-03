Максим Вылегжанин поделился ожиданиями от выступления Александра Большунова в масс-старте
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин поделился ожиданиями от выступления Александра Большунова в масс-старте классическим стилем на третьем этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). В общем зачёте многодневки россиянин занимает третье место, лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
«Есть ли сегодня у Большунова шанс быть первым? Шанс есть всегда. Классический ход для него более хороший. Трасса достаточно тяжёлая. Я помню, как на ней люди убегали, отыгрывали много, но также и проигрывали. Сегодня возможно всё», — приводит слова Вылегжанина «Спорт-экспресс».
Завтра, 4 января, многодневка «Тур де Ски» завершится масс-стартами свободным стилем.
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