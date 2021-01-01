«Тур де Ски», общий зачёт: Александр Большунов проигрывает Йоханнесу Клебо больше минуты

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, укрепил лидерство в общем зачёте многодневки. Россиянин Александр Большунов идёт третьим и проигрывает лидеру уже больше минуты.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) +1.03.
3. Александр Большунов (Россия) +1.19.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2.03.
5. Франческо де Фабиани (Италия) +2.21.
6. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.25.
7. Иван Якимушкин (Россия) +2.42.
8. Калле Хальфварссон (Швеция) +3.23.
9. Денис Спицов (Россия) +3.23.
10. Александр Терентьев (Россия) +3.27...
16. Илья Семиков (Россия) +4.02...
19. Алексей Червоткин (Россия) +4.15.
20. Артём Мальцев (Россия) +4.17...
23. Андрей Мельниченко (Россия) +4.33...
28. Глеб Ретивых (Россия) +4.58.
- 1 января 2022
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