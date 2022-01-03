Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вылегжанин — о золоте Непряевой: здорово! У Натальи все шансы выиграть «Тур де Ски»

Вылегжанин — о золоте Непряевой: здорово! У Натальи все шансы выиграть «Тур де Ски»
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин высказался о победе Натальи Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Россиянка лидирует в общем зачёте престижных соревнований.

«Здорово! Наталья Непряева очень удачно выступает на этом «Тур де Ски». Приятно смотреть такие лыжные гонки, когда российские спортсмены являются фаворитами и побеждают. Думаю, что завтра у Натальи есть все шансы выиграть «Тур де Ски». Наталье удаётся провести ударный финиш за счёт упорных тренировок. Именно над этим они работали и летом, и сейчас делали на это упор», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022