Вылегжанин — о золоте Непряевой: здорово! У Натальи все шансы выиграть «Тур де Ски»
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин высказался о победе Натальи Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Россиянка лидирует в общем зачёте престижных соревнований.
«Здорово! Наталья Непряева очень удачно выступает на этом «Тур де Ски». Приятно смотреть такие лыжные гонки, когда российские спортсмены являются фаворитами и побеждают. Думаю, что завтра у Натальи есть все шансы выиграть «Тур де Ски». Наталье удаётся провести ударный финиш за счёт упорных тренировок. Именно над этим они работали и летом, и сейчас делали на это упор», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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