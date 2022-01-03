Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Дементьев: рывок на финише позволил Непряевой оторваться и завоевать золото в масс-старте

Дементьев: рывок на финише позволил Непряевой оторваться и завоевать золото в масс-старте
Комментарии

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев высказался о победе Натальи Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Россиянка лидирует в общем зачёте престижных соревнований.

«Наталья Непряева находится в прекрасном физическом состоянии, она вышла на пик своей формы — это здорово. Сегодня на финише был отличный рывок, который позволил оторваться и завоевать золото. Если Наталья себя хорошо чувствует, то финиш ей всегда удаётся.

Завтра решающий день, перед стартом Непряева является безусловным фаворитом «Тур де Ски». То, что Наталья сейчас лидер, показывает и время, и её физическая форма. Она выглядит очень хорошо даже по сравнению с теми же Диггинс и Нисканен, которые были рядышком», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок Российская лыжница снова вынесла соперниц на финише! Непряева творит историю лыжных гонок
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022