Дементьев: рывок на финише позволил Непряевой оторваться и завоевать золото в масс-старте

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев высказался о победе Натальи Непряевой в классическом масс-старте на третьем этапе многодневки «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия). Россиянка лидирует в общем зачёте престижных соревнований.

«Наталья Непряева находится в прекрасном физическом состоянии, она вышла на пик своей формы — это здорово. Сегодня на финише был отличный рывок, который позволил оторваться и завоевать золото. Если Наталья себя хорошо чувствует, то финиш ей всегда удаётся.

Завтра решающий день, перед стартом Непряева является безусловным фаворитом «Тур де Ски». То, что Наталья сейчас лидер, показывает и время, и её физическая форма. Она выглядит очень хорошо даже по сравнению с теми же Диггинс и Нисканен, которые были рядышком», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.