Червоткин, выигравший бронзу в масс-старте, назвал свою стратегическую ошибку

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал собственное выступление в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валль-ди-Фьемме (Италия). Червоткин стал бронзовым призёром, второе место занял Ийво Нисканен, а гонку выиграл Йоханнес Клебо.



«Понимаю, что сегодня была грубая тактическая ошибка — включиться на второй и третий круг, потому что эти силы мне как раз понадобились на пятом-шестом круге пришлось выжимать и выходить на супер максимальные свои возможности, чтобы добраться до группы, которую везли Денис с Александром, а потом уже понимал, что нет смысла сидеть, отсиживаться, а также везти эту группу и не сбавлять темп. С Большуновым ни о чем не договаривались, единственное, я слышал, что он просил встать в лыжню перед ним, чтобы ему в спину было полегче идти. Я где-то пытался это делать, подстраивался немножно под него, не знаю, как получилось, помогло это ему или нет. Нужно спросить у него. Всё самое лучшее и неожиданное случается, когда идёт спонтанно, а не как по накатанному (смеется). Сегодня так и получилось. Ускорение Нисканена не стало неожиданностью. Для такого классиста это было весьма ожидаемо», — сказал Червоктин в эфире «Матч ТВ».