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Клебо уверенно выиграл масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски», Червоткин завоевал бронзу

Клебо уверенно выиграл масс-старт на 3-м этапе «Тур де Ски», Червоткин завоевал бронзу
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт классическим стилем на 15 км в рамках третьего, заключительного этапа многодневки «Тур де Ски».

Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша. Второе место занял финн Ийво Нисканен, третье — россиянин Алексей Червоткин.

«Тур де Ски», III этап. Масс-старт, классический стиль, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.31,2 секунды
2. Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание +20,8
3. Алексей Червоткин (Россия) +23,7
4. Денис Спицов (Россия) +24,0
5. Александр Большунов (Россия) +27,9
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +40,1
9. Иван Якимушкин (Россия) +56,2
15. Илья Семиков (Россия) +1.25,2
16. Артём Мальцев (Россия) +1.33,9
26. Андрей Мельниченко (Россия) +2.14,9
32. Александр Терентьев (Россия) +2.51,1
39. Глеб Ретивых (Россия) +3.03,2.

Ранее ту же гонку на 10 км у женщин выиграла лидер общего зачёта, россиянка Наталья Непряева.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Масс-старт
03 января 2022, понедельник. 16:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
41:31.2
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+20.8
3
Алексей Червоткин
Россия
+23.7
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