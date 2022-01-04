Максим Вылегжанин: Червоткин хорошо себя проявлял, неожиданности в результатах нет

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин высказался о результатах масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, а россиянин Алексей Червоткин стал бронзовым призёром.
«Червоткин хорошо себя проявлял. Какой-то неожиданности в таких результатах нет. Была хорошая борьба. Понятно, что Клебо на финише хорош. Результат Большунова? Две минуты проигрывать, конечно, очень много. Отыграть такой отрыв будет сложно. У него не совсем хорошая форма. Ему нужно набирать, впереди ещё будут старты. Было много коротких гонок, масс-стартов. Думаю, это на руку Клебо, спринты — его конек. Все надеются, что не только Большунов, но и Устюгов, Червоткин, Якимушкин наберут лучшую форму», — цитирует Вылегжанина «Спорт-Экспресс».
Заключительный этап «Тур де Ски» состоится уже сегодня, 4 января.
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