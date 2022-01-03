Панжинский — о бронзе Червоткина в масс-старте: он набрал форму по ходу «Тур де Ски»

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте, российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал итоги мужского масс-старта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

Уверенную победу в гонке одержал лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Клебо, он оторвался от всех соперников ещё за 3,5 километра до финиша. Второе место занял финн Ийво Нисканен, третье — россиянин Алексей Червоткин. Четвёртым стал ещё один россиянин Денис Спицов.

«То, что продемонстрировал Клебо, было удивительно для многих, несмотря на его хорошее нынешнее состояние. Да, у него частые победы, но он впервые побеждает в таком стиле, убежав в большой одиночный отрыв. Единственное, на что можно рассчитывать — у Клебо сейчас лучшее физическое состояние и на Олимпиаде будет чуть хуже. На самом деле, я сомневаюсь, что будет так.



Алексей Червоткин сегодня большой молодец. На «Тур де Ски» он выглядел не очень ярко, но набрал форму по ходу многодневки. Приятно, что Алексей потихоньку возвращается к тому состоянию, в котором был в начале сезона.



Очень радует Денис Спицов. Второй раз он заезжает в топ-10 на «Тур де Ски» в классической гонке. Денис был близок к подиуму. Это очень хорошо для самого Дениса и нашей команды в целом», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.