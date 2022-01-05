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Анастасия Седова: безумно рада, что Непряева вершит историю российских лыжных гонок

Анастасия Седова: безумно рада, что Непряева вершит историю российских лыжных гонок
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, российская лыжница Анастасия Седова прокомментировала победу соотечественницы Натальи Непряевой в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

«Она достойна этой победы как никто. Безумно рада, что Наталья Непряева вершит историю российских лыжных гонок», — написала Седова в своём «инстаграме».

Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». В финальной гонке Наталья стала четвёртой, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7.
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0.

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