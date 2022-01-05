Денис Спицов опубликовал пост после окончания «Тур де Ски», Дмитрий Губерниев отреагировал

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, российский лыжник Денис Спицов опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения многодневки «Тур де Ски». В заключительной гонке — масс-старте на 10 км — он занял второе место. В общем зачёте «Тур де Ски» Денис стал четвёртым.
«Огромное вам всем спасибо, за слова поддержки и веру в меня!» — написал Спицов.
Пост доступен в «инстаграме» Дениса Спицова.
На пост лыжника отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Просто красавчик, умница! Вперёд, к олимпийской победе! Верим!»
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
4. Денис Спицов (Россия) +3.21.
5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.
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