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Вероника Степанова ответила на комментарий по поводу её бойфренда

Вероника Степанова ответила на комментарий по поводу её бойфренда
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Российская лыжница Вероника Степанова ответила на комментарий подписчика по поводу своего бойфренда. Ранее спортсменка, комментируя решение норвежки Хейди Венг отказаться на месяц от встреч с возлюбленным, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине, написала в «Инстаграме»: «Мне присутствие бойфренда рядом помогает, и я стараюсь использовать этот резерв, чего и вам желаю. Всем любви».

Подписчик обратился к Степановой со словами: «Эх, сколько почитателей вы сейчас отшили, написав, что у вас есть друг». Лыжница ответила: «Он просил передать, что весьма этому рад».

Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных соревнованиях — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).

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