Вероника Степанова ответила на комментарий по поводу её бойфренда

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на комментарий подписчика по поводу своего бойфренда. Ранее спортсменка, комментируя решение норвежки Хейди Венг отказаться на месяц от встреч с возлюбленным, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине, написала в «Инстаграме»: «Мне присутствие бойфренда рядом помогает, и я стараюсь использовать этот резерв, чего и вам желаю. Всем любви».

Подписчик обратился к Степановой со словами: «Эх, сколько почитателей вы сейчас отшили, написав, что у вас есть друг». Лыжница ответила: «Он просил передать, что весьма этому рад».

Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных соревнованиях — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).