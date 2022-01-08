Вероника Степанова оценила решение Венг отказаться от встреч с бойфрендом перед Олимпиадой

Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала решение норвежки Хейди Венг отказаться на месяц от встреч с бойфрендом, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине.
«Хейди Венг говорит, что приняла решение на месяц перед Олимпиадой отказаться от общения с бойфрендом – из-за опасности заражения COVID, в то время как все девушки из других сборных стремятся увидеть своих вторых половинок. Для меня это странно. Ограничить общение с близким человеком? Мне присутствие бойфренда рядом помогает, и я стараюсь использовать этот резерв, чего и вам желаю. Всем любви», — написала Степанова.
Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой.
Вероника выиграла эстафету в составе сборной России на этапе в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат спортсменки в личных гонках — 10-е место в индивидуальной гонке в Давосе (Швейцария).
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