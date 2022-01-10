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Лыжники из Швеции и Норвегии подозреваются в мошенничестве с гоночными смазками

Лыжники из Швеции и Норвегии подозреваются в мошенничестве с гоночными смазками
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Спортсмены из Швеции и Норвегии подозреваются в мошенничестве с гоночными смазками во время традиционного Кубка Скандинавии по лыжным гонкам. Имена конкретных спортсменов пока не разглашаются.

Как сообщает NRK, речь идёт об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Продукты с этим типом фтора запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам. Подобные мази при определённых условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с продуктами, в которых используются фторуглероды с цепью C6, или смазкой, не содержащей фтора.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта в течение нескольких лет пыталась найти метод тестирования для обнаружения фторсодержащих продуктов на лыжах для спортсменов всех уровней, а каждая национальная федерация подписала доверительное соглашение, что продукты с фторидом C8 не будут использоваться.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: NRK

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