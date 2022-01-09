Йонна Сундлинг выиграла три гонки подряд на Кубке Скандинавии

Двукратная чемпионка мира в спринте шведка Йонна Сундлинг одержала победы в трёх гонках на этапе Кубка Скандинавии в Фалуне (Швеция). 7 января она выиграла коньковый спринт. На следующий день спортсменка одержала победу в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем. А сегодня, 9 января, Сундлинг победила в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем.
Ранее сборная Швеции назвала состав на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Сундлинг была включена в состав команды. Из-за травмы на соревнования в Пекин не поедет Линн Сван.
В общей сложности в состав вошли 13 лыжников. При этом квота Швеции позволяет включить в заявку 16 спортсменов.
Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля. Перед Играми состоится ещё один этап Кубка мира по лыжным гонкам.
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