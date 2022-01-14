«В IBU умные, а в FIS – полоумные». Губерниев ответил Веронике Степановой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила важные старты, а Международный союз биатлонистов (IBU) – нет.
«Потому что в IBU умные, а в FIS – полоумные», — написал Губерниев в «инстаграме» лыжницы Вероники Степановой под её постом, в котором она выразила мнение, что при желании отменённый FIS этап Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице можно было провести.
В качестве аргумента она привела тот факт, что в Поклюке, которая находится примерно в 50 км от Планицы, стартовал этап юниорского Кубка IBU.
Ранее сообщалось, что этапы Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью, которые должны были пройти в словенской Планице с 21 по 23 января, отменили из-за напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Сборная России планировала участие в этапе Кубка мира в Планице. Предполагалось, что в Словении выступят те спортсмены, которые войдут в окончательный состав олимпийской команды. Теперь лыжники подыскивают себе варианты участия в каких-либо других стартах.
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