Непряева: стараюсь не распыляться на интервью и сосредоточиться на Олимпиаде

Лидер женской лыжной сборной России Наталья Непряева высказалась о подготовке к Олимпийским играм в Пекине, а также рассказала, что поменялось в её жизни после победы в многодневке «Тур де Ски».

«Не скажу, что что-то изменилось после победы на «Тур де Ски». Внимания прессы стало однозначно больше, но я стараюсь не распыляться на интервью и сосредоточиться на своей подготовке к главному старту сезона», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российская лыжница Наталья Непряева впервые в истории выиграла «Тур де Ски». На заключительном этапе многодневки в масс-старте свободным стилем она заняла четвёртое место, тем самым став окончательным лидером общего зачёта.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).