Йохауг продемонстрировала прекрасную форму на тренировке перед ОИ-2022
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Финский лыжник Ийво Нисканен разместил в своём «инстаграме» небольшой видеофрагмент тренировки норвежской олимпийской чемпионки Терезе Йохауг. Двукратный олимпийский чемпион отметил боевой дух норвежской спортсменки.
В комментарии к видео Нисканен разместил слова из песни «Во что бы то ни стало» группы Imagine Dragons.
Напомним, Йохауг взяла длительную соревновательную паузу перед Играми-2022: норвежка пропустила этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который прошёл с 18 по 19 декабря, а также многодневку «Тур де Ски». Предполагалось, что Терезе вернётся к соревнованиям на этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция), запланированном на 14-16 января 2022 года, однако он был отменён из-за коронавируса.
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