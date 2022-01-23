Йохауг продемонстрировала прекрасную форму на тренировке перед ОИ-2022

Финский лыжник Ийво Нисканен разместил в своём «инстаграме» небольшой видеофрагмент тренировки норвежской олимпийской чемпионки Терезе Йохауг. Двукратный олимпийский чемпион отметил боевой дух норвежской спортсменки.

В комментарии к видео Нисканен разместил слова из песни «Во что бы то ни стало» группы Imagine Dragons.

Напомним, Йохауг взяла длительную соревновательную паузу перед Играми-2022: норвежка пропустила этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который прошёл с 18 по 19 декабря, а также многодневку «Тур де Ски». Предполагалось, что Терезе вернётся к соревнованиям на этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция), запланированном на 14-16 января 2022 года, однако он был отменён из-за коронавируса.

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