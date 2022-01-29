Эстонская делегация на ОИ: надеялись не столкнуться с коронавирусом, но не вышло

В сборной Эстонии на Олимпиаде в Пекине выявили случай заражения коронавирусом. Положительный тест сдал не спортсмен, а представитель тренерского штаба команды лыжников Рихо Роозипыльд.



«Тестов приходится сдавать очень много. Ещё до посадки в самолет необходимо сдать два отрицательных теста на коронавирус, которые должны быть подтверждены посольством Китая в Эстонии. Также следует подробно заполнить три приложения. Если есть какие-то ошибки, то прежде, чем вы их не исправите, на самолет вас не пустят.



Сразу по прилету нам тоже надо было сдавать тест. Затем на автобусе мы отправились в Чжанцзякоу, где находится одна из олимпийских деревень. Это в 200 км от Пекина. Но поскольку город находится в горах, то поездка была очень долгой. Здесь мы снова сдали тесты и, заселившись в номера, стали дожидаться результатов. К сожалению, тест одного из членов нашей делегации — входящего в персонал лыжной сборной Рихо Роозипыльда — оказался положительным. Позитивным был и повторный тест. В итоге специалиста отправили в карантинный отель. К сожалению, вирус не обошел стороной и нас, хотя мы наделялись этого избежать. Но увы, уже в первый день вышло так», — рассказала в интервью эстонскому порталу ERR.ee пресс-секретарь Олимпийского комитета Эстонии Мерили Луук.



Сейчас в Китае находятся 6 эстонских спортсменов и 12 членов делегации.



Добираться до столицы Китая эстонская делегация (всего в нее войдут 56 человек, в том числе 26 спортсменов) будет тремя разными группами. Самая многочисленная из них отправится в Пекин в следующий понедельник.



Зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.