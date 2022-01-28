Клебо — об отрицательном тесте на COVID-19: пока рано думать, что опасность миновала

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо по возвращении на родину прокомментировал ситуацию с положительными тестами на коронавирус в национальной команде.
В понедельник, 24 января, пришло подтверждение, что тренер норвежской команды Арильд Монсен заразился коронавирусом, а в среду стало известно о положительных тестах лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. В четверг, 27 января, норвежские лыжники, находящиеся на сборе в Италии, сдали повторные тесты. По их результатам оказалось, что инфицирован и олимпийский чемпион в скиатлоне Симен Хегстад Крюгер.
«Приятно было в четверг днём получить ответ, что тест отрицательный. В ближайшие дни и недели продолжу делать всё, чтобы избежать заражения. Слишком рано относиться к этому легкомысленно. Инфекционный контроль сейчас будет иметь для меня наивысший приоритет.
Рад, что у меня пока отрицательный результат, но мне грустно, что в сборной Норвегии положительные результаты. Сочувствую Симену, Анне Кьерсти и Хейди. Это очень грустно.
Сейчас в повседневной жизни нет недостатка в азарте и риске. В то же время пока рано думать, что опасность миновала. Тесты нужно сдавать каждый день, и скрестить пальцы, чтобы всё было хорошо. Никаких гарантий нет, но мы делаем всё возможное для борьбы с инфекцией», — приводит слова Клебо VG.
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