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Турышев: китайцы просветили у Устюгова палки и спросили: «Что это вообще такое?»

Турышев: китайцы просветили у Устюгова палки и спросили: «Что это вообще такое?»
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как команда проходила таможню и паспортный контроль в аэропорту Пекина.

«Пока мы сидели в самолёте, в Пекин прибыл борт «Аэрофлота» из Москвы. Так оттуда все пассажиры выгрузились быстрее, чем мы. Встретили нас с табличками со смешными именами. Да все уже, наверное, видели эти фотографии в соцсетях у Юли Ступак. А таблички китайцы держали не просто так, им что-то не понравилось в нашем багаже, и нас попросили дать объяснения. Когда у Сергея Устюгова просветили тубус с лыжными палками, спросили, мол, что это вообще такое? Ребята, у вас зимняя Олимпиада проходит, а вы не понимаете? Пришлось даже тубус распаковать и показать палки, и тогда услышали – ах, извините, всё хорошо. Некоторые вещи для них в диковинку, не все те, кто привлечён к работе на Олимпиаде, связаны со спортом», — отметил Турышев в своём олимпийском блоге на «Чемпионате».

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