В Госдуме отреагировали на первую медаль России на Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал первую завоёванную медаль сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Лыжница Наталья Непряева стала второй в скиатлоне. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг в скиатлоне. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.
«Жаль, Непряева не взяла золото в этой гонке. Поздравляю нас с первой медалью! Не надо расстраиваться — впереди ещё много гонок. Наталья ещё выиграет своё золото на Играх.
Норвежцы, конечно, крутые ребята. Но успех Вяльбе и всей её команды заключается в том, что мы можем составить конкуренцию. Уже забыли про эту допинговую историю — не до чего докопаться. Мы должны догонять Норвегию. Это цель, которая ставится перед нашими спортсменами. Аутсайдерами себя никто не считает», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 5 февраля 2022
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