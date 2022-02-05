В Госдуме отреагировали на первую медаль России на Олимпиаде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал первую завоёванную медаль сборной России на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Лыжница Наталья Непряева стала второй в скиатлоне. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг в скиатлоне. Бронза досталась австрийке Терезе Штадлобер.

«Жаль, Непряева не взяла золото в этой гонке. Поздравляю нас с первой медалью! Не надо расстраиваться — впереди ещё много гонок. Наталья ещё выиграет своё золото на Играх.

Норвежцы, конечно, крутые ребята. Но успех Вяльбе и всей её команды заключается в том, что мы можем составить конкуренцию. Уже забыли про эту допинговую историю — не до чего докопаться. Мы должны догонять Норвегию. Это цель, которая ставится перед нашими спортсменами. Аутсайдерами себя никто не считает», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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