В Федерации по прыжкам с трамплина прокомментировали результаты Климова и Садреева

Вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский прокомментировал выступления российских спортсменов Данила Садреева и Евгения Климова на Олимпийских играх в Пекине.

«Если проследить Кубки мира, предшествующие Олимпийским играм, сразу видно, что Садреев начал набирать форму, приобщаться к крупным соревнованиям. У Климова есть опыт, но были определённые срывы психологического плана.

Сейчас ребятам сделали экипировку специально под Олимпийские игры: это же не простая работа — пошить комбинезон и всё подогнать. Климову, например, меняли центровку лыж. Шла серьёзная подготовка. На протяжении последних восьми месяцев в команде сложилась очень хорошая обстановка, значительно улучшилась внутри коллектива. Всё в совокупности: техника, психология, подготовка — дало такой результат.

Самое главное, что россиян не смутили мировые лидеры, тем более на малом трамплине очень высокая плотность. Наши ребята обыграли десяток, если не больше, великих спортсменов. Мы ими очень гордимся. У нас очень насыщенная программа соревнований, будем болеть и переживать за наших спортсменов», — сказал Славский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

Выиграй флаг ОКР с автографом олимпийского чемпиона Александра Большунова.