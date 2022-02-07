Россия вышла в финальный раунд командного турнира ОИ по прыжкам на лыжах с трамплина
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Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова вышла в финальный раунд смешанных командных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). По итогам четырёх прыжков команда России получила 448,8 балла.
Для попадания в финальную попытку командам нужно было войти в первую восьмёрку. Сборной России это удалось. Финальный раунд ориентировочно начнётся в 15:51 мск.
Всего на зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
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