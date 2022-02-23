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Смирнова и Виценко выиграли гонки с раздельного старта на Кубке России по лыжным гонкам

Смирнова и Виценко выиграли гонки с раздельного старта на Кубке России по лыжным гонкам
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Лыжники Екатерина Смирнова и Алексей Виценко стали победителями гонок с раздельного старта коньковым стилем на проходящем в Тюмени финальном этапе Кубка России.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию итоговые результаты первой пятёрки участников гонки.

Женщины. 10 км
1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) 26:58.7
2. Алия Иксанова (Татарстан) +5.7
3. Алиса Жамбалова (Бурятия) +45.7
4. Анастасия Доценко (Татарстан) +1:01.7
5. Лариса Рясина (Татарстан) +1:02.6

Мужчины. 15 км
1. Алексей Виценко (Коми) 35:09.5
2. Антон Тимашов (Татарстан) +2.4
3. Алексей Шемякин (Архангельская область) +19.6
4. Андрей Ларьков (Татарстан) +30.1
5. Евгений Белов (Тюменская область) +48.6

Финал Кубка России проходит в Тюмени с 23 по 27 февраля 2022 года.

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