Смирнова и Виценко выиграли гонки с раздельного старта на Кубке России по лыжным гонкам

Лыжники Екатерина Смирнова и Алексей Виценко стали победителями гонок с раздельного старта коньковым стилем на проходящем в Тюмени финальном этапе Кубка России.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию итоговые результаты первой пятёрки участников гонки.

Женщины. 10 км

1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) 26:58.7

2. Алия Иксанова (Татарстан) +5.7

3. Алиса Жамбалова (Бурятия) +45.7

4. Анастасия Доценко (Татарстан) +1:01.7

5. Лариса Рясина (Татарстан) +1:02.6



Мужчины. 15 км

1. Алексей Виценко (Коми) 35:09.5

2. Антон Тимашов (Татарстан) +2.4

3. Алексей Шемякин (Архангельская область) +19.6

4. Андрей Ларьков (Татарстан) +30.1

5. Евгений Белов (Тюменская область) +48.6

Финал Кубка России проходит в Тюмени с 23 по 27 февраля 2022 года.